Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın - Son Dakika

Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın

Bursa'da bir soğuk hava deposunda çıkan yangın korku dolu saatlerin yaşanmasına sebep oldu.

Bursa'da bir soğuk hava deposunda çıkan yangın korku dolu saatlerin yaşanmasına sebep oldu. Plastik meyve kasaları alev alev yanarken, alevler gökyüzüne yükseldi. Kalabalık vatandaşlar ise korona virüse rağmen alevleri meraklı gözlerle izledi

Alınan bilgiye göre, Gürsu ilçesi Ağaköy'deki bir soğuk hava deposunun bahçesindeki plastik meyve kasaları 21.30 sıralarında alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Devasa alevler şehrin bir çok noktasından görülürken, olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye gönderildi.

Yangın söndürme çalışması sürüyor.

(İHA)

Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın
Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın
Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın
Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın
Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın
Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın
Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın
Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın
Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Plastik, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 22:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da soğuk hava deposunda büyük yangın - Son Dakika

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