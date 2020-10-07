Son dakika haberleri! Büyük Göller Bölgesi ülkeleri bölgesel barışın tesisi için bir araya geldi - Son Dakika

Büyük Göller Bölgesi ülkeleri olarak da adlandırılan Ruanda, Angola, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) liderleri bölgede barışı ve güvenliği yeniden tesis etmenin yollarını görüşmek için video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

KDC Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin konuşmasıyla başlayan toplantıda, güvenlik konularına ek olarak, ilgili ülkeler arasındaki komşuluk ilişkilerini güçlendirmek, ikili ticaret ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ortak mücadele konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, katılımcı ülkelerin isyancı gruplara karşı ortak mücadele etme kararı aldıkları ifade edildi.

Toplantıya Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museni ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco katılırken, Ruanda'yı casusluk ve silahlı grupları desteklemekle suçlayan Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye iştirak etmedi.

Bölgede 20 yıldır çatışmalar sürüyor

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınır doğu bölgeleri 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, son 8 ay içerisinde, KDC'de yaklaşık 1300 sivil öldürüldü, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde süren çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Büyük Göller Bölgesi; Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda ve Ruanda'yı kapsıyor.