BÜYÜKÇEKMECE'DE TÜRKMEN BAKICININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA BİR SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE TÜRKMEN BAKICININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA BİR SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

17.03.2021 10:55

BÜYÜKÇEKEMECE'de 2019 yılında çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Muhabbat Meremglyyeva'nın bir apartmanın üçüncü katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada 5 kadın sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

BÜYÜKÇEKEMECE'de 2019 yılında çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Muhabbat Meremglyyeva'nın bir apartmanın üçüncü katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada 5 kadın sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Maktül Türkmen Meremglyyeva'nın erkek arkadaşı müşteki Emrah Başçı ifadesinde Maktul bana daha önce bir para kaybolma olayında ev sahibinin kendini sorumlu tuttuğunu anlatmıştı. Suç tarihinde de bana işten ayrılmak istediğini söyledi. Ben kendisine suç tarihinde mesaj attım, 'İpek ile konuşuyorum daha sonra görüşelim' diye cevap verdi. Olay nedeniyle şikayetçiyim. Suçları varsa cezalarını çeksinler dedi. Duruşmaya katılmayan sanık Burcu K. hakkında yakalama kararı çıkaran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

SUÇ TARİHİNDE DE BANA İŞTEN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Ülkü Ç., İpek A. ve Fatma M. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki Emrah Başçı da duruşma salonunda hazır bulundu. Maktulün erkek arkadaşı müşteki Emrah Başçı, ifadesinde Muhabbat Meremglyyeva ile yaklaşık 2 sene birlikte yaşadıklarını, olay tarihinden bir ay öncesinde İpek A.'nın evinde çocuk bakıcısı olarak işe başladığını anlattı. Kız arkadaşının yatılı olarak çalıştığını belirten Başçı, Muhabbat yalnızca hafta sonu birlikte yaşadığımız eve gelirdi.Suç tarihinde kendisine ulaşamayınca bakıcılık yaptığı eve gittim, olayı oraya gittiğimde öğrendim. Maktul olay yaşanmadan 1-2 hafta önce İpek ile aralarında bakıcılığını yaptığı çocuğun işitme cihazının kaybolması ile ilgili bir tartışma yaşandığından bahsetmişti. Maktul bana daha önce bir para kaybolma olayında ev sahibinin kendini sorumlu tuttuğunu anlatmıştı. Suç tarihinde de bana işten ayrılmak istediğini söyledi. Ben kendisine suç tarihinde mesaj attım, 'İpek ile konuşuyorum daha sonra görüşelim' diye cevap verdi. Kız arkadaşımın Türkiye'de yaşayan bir akrabası yoktu. Babası ölmüş, annesinin de felçli olduğunu ve kendi ülkesinde yaşadığını, ağabeyi olduğunu da maktulden duymuştum. Olay nedeniyle şikayetçiyim, ancak davaya katılma talebim yoktur. Suçları varsa cezalarını çeksinler dedi.

SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Sanık Ülkü Ç.'nin 5 Mayıs 2020 tarihinde telefonundan CİMER'e itiraf mesajı göndermesine ilişkin telefon numarasına bağlı internet hattının İstanbul Bölge Adliye mahkemesi baro odasına ait olduğu, baro avukatlarının kullanımına açık olduğu ve wifi şifresinin baro görevlisi H.R.'de olduğu şifrenin sadece avukatlar ile paylaşıldığı bildirildi. Mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan Burcu K. hakkında yakalama kararı verirken, baro görevlisi olarak çalışan H.R.'nin duruşma gününde mahkemeye müracaat etmesine, CİMER mesajına ilişkin detaylı incelemelerin yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 18 Eylül 2019 tarihinde Muhabbat Meremglyyeva'nın 9 metre 75 santimetre yüksekliğindeki balkondan düşerek hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemede maktul Meremglyyeva'nın sol bileğinde sanık Ülkü Ç. tarafından ısırılması üzerine diş izlerinin bulunduğu, olay öncesinde sanıklar ile maktul arasında boğuşma meydana geldiği ve maktulün sağ parmakları arasında Ülkü Ç. ve İpek A.?ya ait olduğu değerlendirilen saç tellerinin bulunduğuna yer verildi. İddianamede maktulün atladığı ya da atıldığı yatak odası penceresinden elde edilen parmak izlerinde, pencerenin her iki tarafında da maktule ait parmak izlerinin tespit edildiği de belirtildi. Maktul Muhabbat Meremglyyeva'nın Türkmenistan uyruklu olduğu, sanık İpek A.?nın yanında olaydan yaklaşık iki ay önce bakıcı olarak çalışmaya başladığı belirtildi. Sanık İpek A.?nın evinden 8 bin lira değerinde bir işitme cihazının ve bir miktar paranın kaybolması üzerine maktulden şüphelendiği anlatılan iddianamede, İpek A.?nın arkadaşlarını eve çağırarak maktulü sorguladıkları kaydedildi. Sanıkların alınan ifadelerinde polisi arayacakları sırada maktulün kendilerine engel olduğunu, telefonu sanık İpek A.?nın elinden almaya çalıştığını, maktul ile Ülkü Ç.?nin birbirlerini karşılıklı darp ettiklerini, Ülkü Ç.?nin de maktulün sol bileğini ısırdığını öne sürdüklerine yer verildi.Maktulün çocuk odasına yönelmesi üzerine sanıkların Meremglyyeva'yı yatak odasına soktukları ve maktulün kendini aşağıya atarak öldüğünü söylemelerine itibar edilemeyeceği, olayın oluş şeklinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı iddianamede vurgulandı.

İddianamede tutuksuz 5 kadın sanığın İştirak halinde kasten bir insanı öldürme suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE TÜRKMEN BAKICININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA BİR SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI
BÜYÜKÇEKMECE'DE TÜRKMEN BAKICININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA BİR SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI
BÜYÜKÇEKMECE'DE TÜRKMEN BAKICININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA BİR SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI
BÜYÜKÇEKMECE'DE TÜRKMEN BAKICININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA BİR SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Büyükçekmece, Türkmenistan, Mahkeme, Türkmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE TÜRKMEN BAKICININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA BİR SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI - Son Dakika


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