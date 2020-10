Son dakika haberleri: Büyükşehir kentsel dönüşümde de zirvede - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin konut ve yatırım seferberliği devam ediyor. Hemen hemen her hafta açılışlar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi bu kez de Veyisefendi Mahallesi sakinlerinin yeni konut ve iş yerlerinin anahtarlarını düzenlediği törenle hak sahiplerine takdim etti.

Yıkım, temel atma ve anahtar teslimi şeklinde yapılan törene yoğun ilgi gösterildi. Veyisefendi Konutları 1. Etap Konut ve İşyerleri Anahtar Teslim Töreni ile 2. Etap Yıkım ve Temel Atma Töreni'nde, günün anlam ve önemini belirten Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, "Erzurum Büyükşehir Belediyemizin Rabiana Mahallemize yaptığı yatırımlardan ötürü Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sadece Rabiana değil Erzurum'un 26 bin kilometrekarelik her bir yüzölçümü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile birlikte güzelleşiyor, büyüyor ve yatırımlarla kadim kentimiz modern bir hüviyete kavuşuyor. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. 17 yıl önce şehrimize gelseydi inanıyorum ki Erzurum, Türkiye'nin lider bir şehri olurdu" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da, "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında modern ve yaşanabilir şehir inşa etmek amacıyla 6 yılda önemli projelere imza atıldı. 2015 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen beyefendinin vizyonu ile kentsel dönüşüm seferberliğini 5 mahallemizde başlattık ve o günden bugüne 3000 konutun dönüşümünü sağladık. Bu kısa zamanda, Kayı, Oba, Sancak, Mavi Şehir, Şehristan, Mumcu, Kevelciler ve Kavak Konutları projeleriyle halkımıza yeni yaşam alanları kazandırdık. Erzurum'un neredeyse her yerinde kentsel dönüşüm hedefi ile projelerimizi hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Biz kentsel dönüşümü, sadece yeni binalar yapma hedefi olarak görmedik. Kentsel Dönüşüm ile vatandaşlarımızın hem yaşam kalitesini artırmayı, hem de depreme dayanıklı modern konutlar inşa etmeyi hedefledik. 'Dönüşümü birlikte yapacağız, yerinde yapacağız, hızlıca yapacağız, gönüllü yapacağız' sloganını şiar edinen, yerel yönetimlerin marka ismi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendiye şahsım ve mesai arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Memursen'den Başkan Sekmen'e Teşekkür

MEMUR-SEN Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş da, memurların da yeni konutlarına kavuşmalarının mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kamu çalışanı olan arkadaşlarımız da bu konutlardan yararlandı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendiye çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızın yüksek öngörüleriyle kadim şehrimiz yatırım ve mega projelerle zirveye çıkıyor. Bugün gelinen noktada her bir yerde her bir ilçede her bir mahallede dönüşüm ve değişim devam ediyor" dedi. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, "AK Belediyelerin çalışma azmi her türlü takdirin ötesindedir" ifadesini kullandı. Yatırım ve üretim seferberliğinin her daim sürdüğünü belirten Başkan Öz, "Kadim kent Erzurum'da yatırımda, dönüşümde, üretimde kısacası her alanda yeni bir dev uyanıyor" dedi. Başkan Öz, kentte hayata geçen projelerden ötürü Başkan Sekmen'e teşekkür etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz salı günü de yine böylesine coşku dolu bir buluşma gerçekleştirmiş ve Kavak Mahallesi'nde ürettiğimiz 264 konutun yanı sıra, 15 adet işyerinin anahtarını hak sahiplerine teslim etmiştik. Bu kez de Erzurum'un en eski yerleşim birimlerinden olan Veyisefendi Mahallemizde hayata geçirilen projeyle inşa ettiğimiz 96 konut ve 7 işyerinin anahtarını yine büyük bir gurur, övünç ve kıvançla hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Tabi, Veyisefendi Mahallemizdeki kentsel dönüşüm hamlemiz bununla sınırlı değil. Bugün aynı zamanda 157 daire ve 4 işyerini kapsayan projemizin ikinci etabına da yine burada start vermiş olacağız. Burada uygulanacak olan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nda vatandaşlarımızı yeni konut veya ticari alanlardan da faydalandıracağız. Risk taşıyan binaların yıkımıyla başlayan ve sonra da modern bir yapılaşmayla taçlandırdığımız Veyisefendi Konutlarımız ve bugün atacağımız temelle hayata geçireceğimiz yeni konut projelerimiz, başta hak sahibi vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"Erzurum'da kaydedilen gelişme şehrin tarihine geçecek"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte hayat bulan her bir yatırımın, şehrin değişimine öncü olan her bir projenin şehir tarihinde yerini alacağına dikkati çekti. Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Bu gelişim sürecinde Erzurum'da kaydedilen gelişme, gerçekten de şehrin tarihine geçecek nitelikte. Sadece kentsel dönüşüm alanında yaptığımız ve yürüttüğümüz çalışmalar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet vizyonunu ortaya koyması açısından önemli bir ölçüdür. Şu anda bizim konut projeleri gerçekleştirdiğimiz alanların önceki halini hepimiz hatırlıyoruz. Çoğu ekonomik ömrünü tamamlamış, metruk ve harabe haldeki yapılardan ibaretti. İşte biz bugün şehir merkeziyle birlikte şehrimizin varoşlar dediğimiz bölgelerde bile modern yapılaşma hamleleri gerçekleştiriyoruz. Gerek kendi imkanlarımız ve gerekse TOKİ işbirliği ile Erzurum'un dört bir yanını modernize ediyor, sağlam ve dayanıklı yapılar inşa ederek, şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz. En önemlisi de, bu süreci 'yerinde dönüşüm' modeliyle yönetiyoruz. Çünkü biz kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekansal yenilenme olarak bakmıyoruz Biz kentsel dönüşüm yaparken, insanımızın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimini de göz önünde bulunduruyoruz

Şunu hiç unutmamız gerekiyor: Gelişen dünya ölçeğinde ülkeler de, şehirler de, ilçeler ve hatta mahalleler bile artık "cazibe" faktörüyle kazanıyor, gelişim gösteriyor. Yani cazibe sahibi iseniz, her zaman kazanıyor ve gelişim olanakları bulabiliyorsunuz. İşte biz Erzurum'da bunu yapmaya çalışıyoruz. Şehrimize yapılaşmada, alt ve üstyapı hizmetlerinde Tarım, hayvancılık ve turizm gibi sektörel alanlarda cazibe kazandırarak, Erzurum'un kazanarak gelişmesini, gelişerek kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda attığımız adımlar herkesin malumu Şu kadarının bilinmesinde fayda var ki; Büyükşehir Belediyemiz Erzurum'a değer katmaya ve Erzurum'u vitrine çıkarmaya devam edecek Bugün anahtarlarını teslim ettiğimiz yüzlerce konutu, yine yüzlerce ve binlerce konut izleyecek ve Erzurum yaşanabilir kentler sıralamasında zirvenin sahibi olacak. Yeni kentsel dönüşüm hamleleriyle Erzurum'u yenilemeye, Erzurum'u büyütüp geliştirmeye ve bu kadim şehri hak ettiği noktaya ulaştırmaya hep birlikte devam edeceğiz."

"Devlet başkanımız, liderimiz Erzurum'a geliyor"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kasım ayında Erzurum'a geleceğini ifade etti. Başkan Sekmen, "Liderimiz, mazlum ve mağdur milletlerin hür ve gür sesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, nasip olursa inşallah kasım ayında Erzurum'a gelecek. Devlet Başkanımız burada başta Erzurum Şehir Hastanesi olmak üzere, şehrimizde hayat bulan yatırım ve projelerimizin de inşallah açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanımız inşallah 22 Kasım'da Erzurum'a gelecek" dedi. Konuşmaların ardından anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi, bölgedeki gecekondu binaların yıkımı yapılarak, Veyisefendi Konutları'nın ikinci etabının temeli atıldı. - ERZURUM