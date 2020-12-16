Son dakika haberleri: Çanakkale'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çanakkale'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
16.12.2020 16:45
Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Lapseki'den Biga ilçesi istikametine seyreden İ.Ö. idaresindeki 16 KLY 40 plakalı tır, Lapseki Balıkçı Barınağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Çelik'e (55) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Çelik'in cesedi, Lapseki Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
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