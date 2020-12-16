Son dakika haberleri: Çanakkale'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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