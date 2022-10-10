Son dakika haberleri! Canan Kaftancıoğlu, Önce Yasaklanan, Sonra Yasak Kararı Kaldırılan 'Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'ne Katıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Canan Kaftancıoğlu, Önce Yasaklanan, Sonra Yasak Kararı Kaldırılan 'Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'ne Katıldı

10.10.2022 00:07

Son dakika gelişmesine göre CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen ve mülki idare tarafından önce yasaklanan, sonra yasak kararı kaldırılan ‘Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali’nde Resul Dindar konserini izledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen ve mülki idare tarafından önce yasaklanan, sonra yasak kararı kaldırılan 'Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde Resul Dindar konserini izledi.

Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları, CHP ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları ile birlikte, Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen ve mülki idare tarafından önce yasaklanan, sonra yasak kararı kaldırılan 'Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'ne katıldı. Kaftancıoğlu, festival kapsamında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bugün düzenlenen Resul Dindar konserini İstanbullularla birlikte dinledi.

NE OLMUŞTU

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği Platformu'nun birlikte düzenlediği 'Kardeş Kültürler Festivali'nde konuşma yapmasına izin verilmediği gerekçesiyle beraberindekilerle birlikte ve polis eşliğinde sahneyi basmıştı.

Erdem, "Geldiğim bu etkinlikte ne yazık ki Esenyurtluları selamlama konuşmamın yapılmaması için ilgili belediye başkanı ve güvenlik görevlileri tarafından her yöntem kullanıldı. Biz de diyoruz ki; azdan az, çoktan çok… Biz konuşuruz. Biz, gerekli cevabı veririz" demişti.

Canan Kaftancıoğlu, olaya ilişkin, "Halka ve sanatçıya yapılan saygısızlığın haddi hesabı yok. Kürsü basıp festival sabote etmek ve ardından da festivali iptal ettirmeye çalışmak… Halktan değil bozuk düzenden cesaret alanlar, Esenyurt halkının iradesine saygı duyacaksınız. Nokta" açıklamasını yapmıştı.

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Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediyesi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Canan Kaftancıoğlu, Önce Yasaklanan, Sonra Yasak Kararı Kaldırılan 'Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'ne Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Canan Kaftancıoğlu, Önce Yasaklanan, Sonra Yasak Kararı Kaldırılan 'Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'ne Katıldı - Son Dakika
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