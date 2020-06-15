Son dakika haberleri: Çelik: "Arap Birliği Türkiye'ye teşekür etmeli, PKK'yı kınamalıdır"
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Arap Birliği Türkiye'ye teşekür etmeli, PKK'yı kınamalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 06:29 Kaynak: AA
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