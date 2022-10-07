Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı

07.10.2022 20:18

Ordu'nun Altınordu ilçesinde gömülü halde bulunan bebek cesedi olayında adliyeye sevk edilen anne çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Anne ifadesinde bebeği evlilik dışı cinsel ilişkiden olduğu için gömdüğünü itiraf etmişti.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesini gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Anne Bilge Çapa, "Evlilik dışı ilişkiden doğduğu için yaptım" dedi.

'Evlilik dışı cinsel ilişkiden olduğu için yaptım' demişti, toprağa gömülü bebeğin annesi tutuklandı

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'Evlilik dışı cinsel ilişkiden olduğu için yaptım' demişti, toprağa gömülü bebeğin annesi tutuklandı

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ANNE TUTUKLANDI

Olayla ilgili anne Bilge Çapa ile yardım ettiği gerekçesi ile annenin kız kardeşi Beyza Ç. dün gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden Beyza Ç. emniyetten serbest bırakılırken, anne Bilge Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Bilge Çapa, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Evlilik dışı cinsel ilişkiden olduğu için yaptım' demişti, toprağa gömülü bebeğin annesi tutuklandı
YORUMLAR
500
Ordu 3. sayfa haberleri: Ordu'da cesedi bulunan bebeğin annesi adliyeye sevk edildi Ordu 3. sayfa haberleri: Ordu'da cesedi bulunan bebeğin annesi adliyeye sevk edildi Ordu haberleri: Ordu'da tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltındaki anne tutuklandı Ordu haberleri: Ordu'da tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltındaki anne tutuklandı
Kaynak: İHA

Karşıyaka, Eylül, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:26 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:28 Ölümünden önce Aleyna Çakır'ı darp görüntülerini yayınlayan Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 22:29:58. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement