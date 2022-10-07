Olayla ilgili anne Bilge Çapa ile yardım ettiği gerekçesi ile annenin kız kardeşi Beyza Ç. dün gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden Beyza Ç. emniyetten serbest bırakılırken, anne Bilge Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Bilge Çapa, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Eylül, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı - Son Dakika

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