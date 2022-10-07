Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesini gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Anne Bilge Çapa, "Evlilik dışı ilişkiden doğduğu için yaptım" dedi.
Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili anne Bilge Çapa ile yardım ettiği gerekçesi ile annenin kız kardeşi Beyza Ç. dün gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden Beyza Ç. emniyetten serbest bırakılırken, anne Bilge Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Bilge Çapa, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı - Son Dakika