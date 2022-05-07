Son dakika haberleri... Çorum'da futbolcular trafik kazalarına pankartla dikkati çekti - Son Dakika

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Çorum FK ile Afjet Afyonspor'da futbolcular, maça üzerinde, "Söz konusu insan ise trafikte '1' can kaybı bile fazladır" yazılı pankartla çıktı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir ve İl Trafik Jandarma Komutanı Başçavuş Cemal Ceyhun, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan maç öncesi futbolcu ve hakemleri ziyaret etti.

Demir ve Ceyhun, trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla maçın hakemi Burak Akdağ ile yardımcıları Serdar Soydan ve Buğur Han Güler'e kırmızı düdük hediye etti.

Futbolcular da sahaya, İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla hayata geçirilen, "Bir Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında üzerinde, "Söz konusu insan ise trafikte '1' can kaybı bile fazladır" yazılı pankartla çıktı.