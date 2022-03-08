Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanları, Şırnak'ta temaslarda bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Prof. Dr. Yekta Saraç, Dr. İsrafil Kışla, Ahmet Minder ve İhsan Şener Şırnak'ta çeşitli temaslarda bulundu.

Valiliği ziyaret ederek, Vali Ali Hamza Pehlivan ile görüşen Saraç, Kışla, Minder ve Şener daha sonra belediyeyi ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştü.

Ziyarette, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Emin Erkan, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve AK Parti Kadın Şırnak Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanları kentteki temasları kapsamında kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Pehlivan, kentte 40 yıl boyunca terör örgütünün saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşandığını belirterek, "Çukur-barikat dönemi sonrası Cumhurbaşkanımızın riyasetiyle başta güvenlik güçlerimizin cansiperane mücadeleleriyle, bakanlıklarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın müşterek gayreti, çalışması, vatandaşlarımızın iş birliği ve destekleriyle sıkıntılar birer birer bertaraf edildi, ediliyor. Çok şükür ilimizde huzur ve güven iklimi sağlandı ve yakalanmış olan bu iklim de her geçen gün, çok daha kalıcı hale geliyor." dedi.

Toplumun bütün kesimleriyle, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde Şırnak'ı geleceğe taşımak istediklerini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Devletimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, bütün bakanlıklarımızın alt yapı hizmetlerinden üst yapı hizmetlerine kadar bütün hizmet alanlarında üst düzey destekleri ve yatırımları var. Her alanda proje ve yatırımlar artarak devam ediyor. Bununla birlikte gönül bağlarını kuvvetlendirmemiz, birbirimize daha fazla kenetlenmemiz, el ele, omuz omuza ülkemizin daha güçlü, daha müreffeh geleceğine güvenle, kararlılıkla yürümemiz müşterek beklentimiz ve müşterek hedefimizdir. Şırnaklı hemşehrilerimiz ile inşallah bunu başarıyoruz, başaracağız."

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener de Şırnak'a Cumhurbaşkanının selamları ile geldiklerini belirterek, kanaat önderlerin öneri ve sorunlarını not aldıklarını, ilgililere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceklerini ifade etti.

Toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz, MHP MYK Üyesi Beşir Tatar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP İl Başkanı Halil Tatar, iş insanı Arslan Tatar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.