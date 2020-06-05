Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu - Son Dakika

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Ankara 'da Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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