Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 09:16 Kaynak: İHA
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