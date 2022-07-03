Son dakika haberleri: Danimarka'daki silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Danimarka'daki silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var

03.07.2022 23:19
Son dakika haberleri: Danimarka'daki silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika gelişmesine göre Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Kopenhag Polis Sözcüsü Soren Thomasse, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu söyledi.

Saldırı sonrası bir şüphelinin yakalandığını aktaran Thomasse, bu kişinin 22 yaşında ve Danimarka kökenli olduğunu, terör saldırısı ihtimalini de dışlamadıklarını aktardı.

Thomasse, polisin incelemelerine devam ettiği bilgisini paylaşarak, saldırganın tek kişi olduğu netlik kazanıncaya kadar bölgede üst düzey önlemlerin devam edeceğini kaydetti.

"Saldırgan, kalabalığa doğru ateş ediyordu"

Danimarka BT gazetesine açıklamada bulunan görgü tanıklarından Chiristine Hanberg, silah sesi duyduğunu ardından insanların panik içinde kaçtığını söyledi.

Başka bir görgü tanığı Rikke Levandoski ise silah sesi duyduğunda bir mağazanın tezgahının arkasına saklandığını belirterek, "Saldırgan, siyah elbiseli, orta boylu ve maskesizdi. Kalabalığa doğru ateş ediyordu." dedi.

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Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Danimarka polisi, başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu. Danimarka polisi, başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.
Kaynak: AA

Danimarka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Danimarka'daki silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

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