Son dakika haber! DENİZ ÇAKIR'IN BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET DAVASI; SAVCI HAKARETTEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI İSTEDİ - Son Dakika

Son dakika haber! DENİZ ÇAKIR'IN BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET DAVASI; SAVCI HAKARETTEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI İSTEDİ

13.04.2021 15:32

Gelen son dakika haberlerine göre BAŞÖRTÜLÜ kadınlara 2018 yılında bir alışveriş merkezinde hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır'ın Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan yargılandığı davada, mütalaa verildi.

BAŞÖRTÜLÜ kadınlara 2018 yılında bir alışveriş merkezinde hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır'ın Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan yargılandığı davada, mütalaa verildi. Savcı, Çakır'ın Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan beraat etmesini isterken, Alenen hakaret suçundan ise savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Deniz Çakır katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Olay günü sanık Deniz Çakır'ın yanında bulunan arkadaşı Hande Selen Canar'ın tanık olarak dinlendi. Canar verdiği ifadede, Karşı taraf bize 'Neden resmimizi çekiyorsunuz' dedi. Deniz Hanım da 'Neden çekelim' dedi. Hatta ben bir ara gidip telefonumu gösterdim. Gereksiz bir gerginlik oldu. Oysa biz masada doğum günü ve yılbaşı sebebiyle kendi fotoğraflarımızı çekiyorduk. Karşı tarafla atışmalar devam etti. Anlamadığım şekilde iki tarafta olayı büyüttü. Hatta bizi kafe çalışanlarına şikayet etmişler. Onlar da gelip telefonlarımıza baktı. Deniz bu esnada 'Ben neden sizi çekeyim' diyerek telefonunu masaya vurdu. Telefonu kırıldı. Sonra bana dönüp 'Burası Türkiye yahu Arabistan değil ki niye içki içilmesine karışıyorlar' dedi. Çünkü karşı taraf sanki bizim içki içmemize yönelik bir tavır almıştı dedi.

'ALENEN HAKARET' SUÇUNDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI İSTEDİ

Tanık ifadesinin ardından savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Deniz Çakır'ın beraati istenirken, Alenen hakaret suçundan ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul'da bir alışveriş merkezindeki kafede başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 'Mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaretö suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle 'Özel hayatın gizliliğini ihlalö ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılamaö suçlarından takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararına yapılan itirazın ardından soruşturma kapsamında Çakır hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamaösuçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Son dakika haber! DENİZ ÇAKIR'IN BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET DAVASI; SAVCI HAKARETTEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI İSTEDİ
Son dakika haber! DENİZ ÇAKIR'IN BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET DAVASI; SAVCI HAKARETTEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI İSTEDİ
Son dakika haber! DENİZ ÇAKIR'IN BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET DAVASI; SAVCI HAKARETTEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI İSTEDİ
Son dakika haber! DENİZ ÇAKIR'IN BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET DAVASI; SAVCI HAKARETTEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI İSTEDİ
Son dakika haber! DENİZ ÇAKIR'IN BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET DAVASI; SAVCI HAKARETTEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI İSTEDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! DENİZ ÇAKIR'IN BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET DAVASI; SAVCI HAKARETTEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI İSTEDİ - Son Dakika


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