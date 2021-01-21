Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı torununun silahla ateş ettiği 73 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde babaannesi Hatice B. (73) ile tartışan M.B. (19), tabancayla kadına ateş etti.

Daha sonra Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden M.B, olayı polise anlatarak teslim oldu.

Adrese sevk edilen polis ekipleri, vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.B'nin, babaannesini, geçmiş yıllarda boşanan anne ve babasının ayrılmasından sorumlu tuttuğu, cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği ileri sürüldü.