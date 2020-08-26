Son dakika haberleri! Derande'de güreş ve kültür festivali iptal edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Derande'de güreş ve kültür festivali iptal edildi

Gelen son dakika haberine göre Darende ilçesinde her yıl düzenlenen Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Darende ilçesinde her yıl düzenlenen Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi. Darende Belediyesi, 29-30 Ağustos'ta yapılması öngörülen festivalinin, virüs salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, devam eden salgın nedeniyle bu yıl 67'incisi düzenlenecek olan Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivalinin iptal edildiği ve artan vaka sayılarından dolayı önümüzdeki yıla ertelenmesi yoluna gidildiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 09:13

Kaynak: AA

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