İZMİR'in Kınık ilçesinde, köprüden dere yatağına uçan traktörün sürücüsü Bahri Pınar (62) hayatını kaybetti.

Kaza, bu sabah, Örtülü Mahallesi Arife Köprüsü'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Bahri Pınar (62), arazisine gitmek için 45 YA 4601 plakalı traktörüyle yola çıktı. Ancak köprü üzerine geldiğinde traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, köprüden dere yatağına uçtu. Sürücü Bahri Pınar, kaza yerinde hayatını kaybetti.Jandarma tarafından yapılan inceleme sonunda Pınar'ın cesedi, Kınık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir