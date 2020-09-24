Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Cenaze aracı sürücüsü uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

ADANA'da cenaze aracı şoförü Resul Yalnızçağır, kırmızı ışıkta beklerken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Belediyeye ait cenaze aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen şoför Resul Yalnızçağır'a kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırgan olayın ardından otomobille kaçarak izini kaybettirirken, çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 5 kurşun isabet ettiği belirlenen Yalnızçağır'ı ilk tedavinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Yalnızçağır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri saldırganı bulmaya çalışıyor.