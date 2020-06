Son dakika haberleri! Dicle Belediyesi'nden temizlik seferberliği - Son Dakika

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, sokak ve caddelerde yoğun bir şekilde temizlik çalışması başlattı. Süpürge ve kürekleri eline alan Dicle Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, sokak ve caddeleri atıklardan, çöplerden arındırmak için mesai yaptı. Vatandaşların sağlığı için görevi başında olan temizlik personeli, maske takarak çalışmalarını sürdürdü.



Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören'in talimatıyla ilçede temizlik seferberliği başlattıklarını belirten Zabıta ve Temizlik İşleri Müdür Vekili İskender Dayan, "Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören'in verdiği talimatla, temizlik ekipleri olarak ilçede seferberlik başlattık. Dicle'nin bütün sokak ve caddeleri her ay düzenli olarak, rutin bir şekilde temizlenecek. Dicle ve Diclelilerin sağlığını önemsiyoruz. Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgınının ilçede yayılmaması için de, Dicle Belediyesi temizlik ekipleri olarak üzerimize düşenleri yaptık, yapıyoruz. Vatandaşlarımız tedbiri elden bırakmamalıdır. Yeni normalleşme sürecinde de sosyal mesafeye, maske takmalara, el yıkamalara ve genel hijyene dikkat edilmelidir. Diclelilerin sağlığı ve daha temiz bir Dicle için mesai yaparken, takdir ve talimatlarıyla her zaman bize destek ve öncü olan değerli Dicle Belediye Başkanımız Felat Aygören'e bir kez daha teşekkür ederiz. Dicleli hemşehrilerimizden sağlıkları için hijyene dikkat etmelerini, tedbiri elden bırakmamalarını, ilgili ve yetkililerin sağlıkları için hayata geçirdikleri kurallara uymalarını diliyor ve bekliyoruz. Dicle Belediyesi Temizlik Müdürülüğü ekipleri olarak vatandaşlarımızın sağlığı için bundan sonra da üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR