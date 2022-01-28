Üye Girişi
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Asya ile Olan İlişkilerimizi Güçlendirmek İstiyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Asya ile Olan İlişkilerimizi Güçlendirmek İstiyoruz"

28.01.2022 20:29

Son dakika gündem haberi: - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Asya ile olan ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile düzenlenen basın toplantısında, "Asya ile olan ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz" dedi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Asya ile olan ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz"

COLOMBO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile düzenlenen basın toplantısında, "Asya ile olan ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temalarda bulunmak üzere geldiği Sri Lanka'nın başkenti Kolomba'da Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Peiris düzenlenen basın toplantısında, Bakan Çavuşoğlu'nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "En son ki ziyaretiniz 2016 yılında gerçekleşmişti ve o günden bu yana verimli toplantılar gerçekleştirdik. Bakan Çavuşoğlu'nun görev süreci boyunca ilişkilerimiz som derece verimli şekilde devam etti" ifadelerini kullandı. Bakan Peiris, Türkiye'yi Asya ve Avrupa arasında bir köprü olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye son derece büyük ve önemli bir medeniyeti temsil ediyor. Şu anki zorlu dünya sürecinde sizin deneyimlerinizden öğrenecek çok şeyimiz var " açıklamasında bulundu. Türkiye ile çok yönlü ilişkileri olduğunu belirten Bakan Peiris, "Türkiye ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Aynı zamanda iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek için de çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"İki ülke arasındaki ticaret hacmi yeterli değil"

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Peiris konuşmasında, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi yeterli değil ve biz bu anlamda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ticaret ve Ekonomi Komisyonu şu anda 350 milyon dolar olan ticaret hacmimizi en az 500 milyon dolara artırma hedefi belirledi" ifadelerini kullandı. Bakan Peiris ayrıca, Sri Lanka'nın Türkiye'ye yaptığı en temel ihracatın çay olduğunu belirterek, "Türkiye'ye ihracat ürünlerimizin sayısını ve çeşitlerini artırmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Asya ile olan ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlenen toplantıda, Asya'yı ekonomik güç merkezi olarak gördüklerini belirterek, "Asya'da yeni değiliz ama Asya'nın ekonomik güç merkezi olduğunun daha çok farkındayız. Dolayısıyla daha bütüncül bir yaklaşımla Asya'ya geri dönmeye karar verdik. Bu nedenle Asya ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor ve Sri Lanka'yı Hint Okyanusunun incisi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. İki ülkenin ticaret hacminin yeterli olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, " İkili ticaret hacmimiz korona virüs salgını öncesindeki seviyelere ulaştı. Ancak biz bunu yeterli olmadığına karar verdik. Potansiyelin çok daha yüksek olduğunu ve bu konuda daha fazla gelişebileceğimizi düşünüyoruz. Tabi ki bu konuda ulaştırmanın da güçlendirilmesi ve çalışabilecek alanlar belirledik. Örneğin, sağlık, eczacılık, inşaat ve turizm gibi birçok alanda uygulamalarımızı Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'ya ilettim" dedi.

"THY Sri Lanka uçuşlarını artıracak"

Bakan Çavuşoğlu Sri Lanka ile kültürel iletişimi artırmak amacıyla Türk Hava Yolları'nın ülkeyi uçuşlarını artıracağını belirterek, "Türk Hava Yolları'nın Sri Lanka'nın başkenti Kolomba'ya haftada 11 uçuşu gerçekleşiyor. Ancak ilişkilerimizin güçlenmesi adına THY'nin haftalık uçuş sayısını 14'e çıkaracağı bilgisini paylaşmak istiyorum. Bu uçuşlar iki ülke arasındaki iletişimimize ve Sri Lanka'nın turizmine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayisindeki iş birliğimizi geliştirebiliriz"

Bakan Çavuşoğlu Sri Lanka'nın FETÖ ile mücadelede göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etmesinin ardından "Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa bizim savunma sanayi fuarımıza bir ziyaret gerçekleştirmişti. Orada savunma sanayisindeki önemli potansiyelimizi gördü. Sri Lanka ile dostane ilişkilerimiz sayesinde birlikte çalışarak savunma sanayisindeki iş birliğimizi geliştirebiliriz" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Asya ile Olan İlişkilerimizi Güçlendirmek İstiyoruz
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Asya ile Olan İlişkilerimizi Güçlendirmek İstiyoruz
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Asya ile Olan İlişkilerimizi Güçlendirmek İstiyoruz

YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka, Türkiye, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Asya ile Olan İlişkilerimizi Güçlendirmek İstiyoruz' - Son Dakika


Sevgilisinin öldürdüğü Şebnem'in ihbarına giden 2 polise takipsizlik kararı Sevgilisinin öldürdüğü Şebnem'in ihbarına giden 2 polise takipsizlik kararı         
20:26
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı         
17:03
Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu         
16:42
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
20:25 Sevgilisinin öldürdüğü Şebnem'in ihbarına giden 2 polise takipsizlik kararı
20:20 Ece Erken katillerin ismini vererek Emniyet'e sordu: Neden yakalamıyorsunuz?
20:05 Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
20:05 Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi
19:55 Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga!
19:37 İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapıldı
19:37 Hepsijet işçileri de eylemde! Firmanın reklam yüzü Cem Yılmaz'dan işçilere destek
19:31 Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor
19:22 Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek
19:11 Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 20:39:41. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Asya ile Olan İlişkilerimizi Güçlendirmek İstiyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement