Son dakika haberleri: (Drone destekli) Atıl alana ekilen mısır çocuklara park ve spor alanı kazandıracak - Son Dakika

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Belediye Başkanı Yakup Demircan tarafından 120 dönüm çalılık alan temizlenerek ekilen mısır hasadından elde edilecek gelirle çocuklar için park ve spor alanı yapılacak.

Gölyaka Kültür Park alanı içerisinde Milli Emlak Müdürlüğüne ait 120 dönümlük çalılık alanı kendi imkanlarıyla temizleyerek kullanım için izin alan Demircan'ın alana ektiği mısırın hasadı gerçekleştirildi.

Tarladan 180 ton tane mısır elde ederek yüksek verim alan Demircan, buradan elde edecek yaklaşık 200 bin lirayı sosyal belediyecilik anlayışı gereği çocuklara park ve spor alanları yaparak değerlendirecek.

"Gelecek yıllarda da bu ve benzeri arazilerde çalışmalar yürüteceğiz"

Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin tarım alanlarının verimli olduğunu ve bu anlamda "Nasıl bir çalışma yapabiliriz?" fikriyle yola çıktıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Milli Emlak arazilerinin boş durmaması, ekonomiye kazandırılması mesajı üzerine bu alanda bir çalışma yaptıklarını anlatan Demircan, "Ekonomiye katkı sağlanması noktasında ilçemizde ne yapabiliriz diye düşündük. 120 dönümlük arazi dikenlerle kaplıydı. Bu araziyi bir makine alarak dikenini temizledik. Kendi imkanlarımızla mısır ekimi yaptık ve hasadını gerçekleştirdik." dedi.

Demircan arazinin veriminden oldukça memnun olduklarını ve gelecek yıllarda da bu ve benzeri arazilerde çalışmalar yürüteceklerini dile getirerek, "120 dönüm araziden yaklaşık 180 ton civarında mısır elde edeceğiz. Şu an mısır verimi de kozaların dolumu da çok güzel. Hem ekonomiye katkı sağlamış oluyoruz hem de Gölyaka Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışındaki projeleri karşılıyoruz. Buranın gelirleriyle çocuklarımıza park ve spor alanları oluşturacağız." diye konuştu.

Ekim yapılan alanın makilik olduğunu, bu nedenle tarım arazisine dönüştürmenin zor olduğunu belirten Demircan, "Burada aşağı yukarı 200 bin liranın üzerinde bir gelir elde edeceğiz. Bu rakam, Belediyenin bir aylık işçi maaşlarının tamamı anlamına geliyor. Milli Emlaktan kiralamış olduğumuz araziyi vatandaş alıp ekmeye kalksa temizleyemezdi. Biz Belediyemizin imkanlarıyla bu araziyi temizledik. Yine insanlarımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.