Son dakika haberleri | Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin dava - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin dava

01.07.2022 11:23
Son dakika haberleri | Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin dava

Son dakika haberi... Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin davada, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlunun da bulunduğu 6 sanıktan 5'i beraat etti, biri 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin davada, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlunun da bulunduğu 6 sanıktan 5'i beraat etti, biri 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar İ.D.D, B.G. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını talep etti.

Mahkeme hakimi, tutuksuz sanıklar M.G.B, M.A, C.B, İ.D.D. ve B.G. hakkında "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinlemek veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydetmek" suçundan beraat kararı verdi.

Sanıklardan N.A'yı ise 10 ay hapis cezasına çarptıran hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı 31 Mart 2019'daki yerel seçimler öncesi sosyal medyada yayımlanmış, Menderes Türel ses kaydına ilişkin, "Klasik FETÖ taktikleri. FETÖ'cü hesaplardan montaj kasetlerle yayılıyor." açıklamasında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Muhittin Böcek, Menderes Türel, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin dava - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin dava - Son Dakika
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