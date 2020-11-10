"EBU HANZALA" KOD ADLI BAYANCUK'UN 22 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika

"EBU HANZALA" KOD ADLI BAYANCUK'UN 22 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

10.11.2020 10:54

'Ebu Hanzala' olarak bilinen sanık Halis Bayancuk'un yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Bayancuk'un "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

'Ebu Hanzala' olarak bilinen sanık Halis Bayancuk'un yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Bayancuk'un "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halis Bayancuk Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

Mahkeme başkanı, sanık Ubeydullah Arca'nın yakalama emrinin infaz edilmediğini söyledi. Mahkeme başkanı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu.Sanık Bayancuk'un avukatı Serkan Türkdoğru, "Bozma ilamına direnilmesini talep ederiz. Müvekkilin emir ve talimat yetkisi olup olmadığına ilişkin herhangi bir delil yoktur. Biz müvekkilin beraat etmesi düşüncesindeyiz" dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Halis Bayancuk'un örgüt üyelerine talimat verme, inisiyatif kullanma gibi yöneticilik faaliyetlerinde bulunduğunu belirterek Bayancuk'un "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçunu oluşturduğunu ifade etti. Savcı mütalaasında Bayancuk'un "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan heyet, mütalaaya karşı savunma hazırlaması için sanığa süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİBakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "El Kaide silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan Halis Bayancuk, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de "DEAŞ silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanıyordu.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle dosyaların birleştirilmesine karar vererek dosyayı Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Halis Bayancuk yargılandığı her iki mahkemedeki davalar, daha önce çeşitli nedenlerle bozularak mahkemelerine iade edilmişti.

Yargıtay sanık Bayancuk'a "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verilemeyeceğini, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını isteyerek bozma ilamı yayınlanmıştı.

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- İstanbul

Halis Bayancuk, Terör, Savcı, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'EBU HANZALA' KOD ADLI BAYANCUK'UN 22 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika


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