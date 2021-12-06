Edirne'de kalp krizi sonucu vefat eden asker, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Edirne 'de vatani görevini yerine getirirken kalp krizi geçiren ve hastanede hayatını kaybeden er Mustafa Yusuf Kahraman, memleketi Aksaray 'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir