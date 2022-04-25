Son dakika haberleri: Edremit'te devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Edremit'te devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

25.04.2022 15:54
Son dakika haberleri: Edremit'te devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde odun yüklü traktörün direksiyon hakimiyeti kaybedilerek devrildiği kazada, traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde odun yüklü traktörün direksiyon hakimiyeti kaybedilerek devrildiği kazada, traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Doyran Mahallesi Küp Gediği mevkiinde meydana geldi. Ali Veysel Ö. idaresindeki 10 H 2087 plakalı traktör bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada Nevruz Ö. (66) traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nevruz Ö.'nün cenazesi savcının olay yeri incelemesi sonrası hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Son dakika haberleri: Edremit'te devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Edremit'te devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Edremit'te devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Edremit'te devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

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Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Edremit'te devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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