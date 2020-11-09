Ekim'de en yüksek reel getiri BIST100 Endeksi'nde - Son Dakika

Ekim'de en yüksek reel getiri BIST100 Endeksi'nde

09.11.2020 10:12
Ekim'de en yüksek reel getiri BIST100 Endeksi'nde, System.String[]

En yüksek aylık reel getiri Ekim'de, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2.22, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde de yüzde 3.64 ile BIST100 Endeksi'nde gerçekleşti.

En yüksek aylık reel getiri Ekim'de, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2.22, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde de yüzde 3.64 ile BIST100 Endeksi'nde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ekim'de Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından;

dolar yüzde 1.22 ve euro yüzde 1.04 kazandırırken; külçe altın yüzde 0.21, mevduat faizi (brüt) yüzde 2.63 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2.76 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Ekim'de;dolar yüzde 2.62, euro yüzde 2.45 ve külçe altın yüzde 1.17 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1.27 ve DİBS yüzde 1.41 yatırımcısına kaybettirdi.Külçe altın, üç aylık değerlendirmede;Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.85 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4.74 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.12, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21.68 yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.38, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.95 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 46.83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 55.11 yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; euro yüzde 22.88 ve dolar yüzde 15.30 ile yatırımcısına kazandırırken; BIST100 Endeksi yüzde 0.47, mevduat faizi (brüt) yüzde 3.45 ve DİBS yüzde 3.78 kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 29.81, dolar yüzde 21.80, BIST100 Endeksi yüzde 5.15, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.99 ve DİBS yüzde 1.64 kazandırdı. (Grafik)


Ekim'de en yüksek reel getiri BIST100 Endeksi'nde
Ekim'de en yüksek reel getiri BIST100 Endeksi'nde
Ekim'de en yüksek reel getiri BIST100 Endeksi'nde
Ekim'de en yüksek reel getiri BIST100 Endeksi'nde
Ekim'de en yüksek reel getiri BIST100 Endeksi'nde

Tüketici fiyat endeksi, Yatırım, Euro, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ekim'de en yüksek reel getiri BIST100 Endeksi'nde - Son Dakika


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