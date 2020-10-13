Son dakika haberleri! Elazığ'da 150 kilogram kaçak tütün elegeçirildi - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında şüpheli B.A'nın kaçak tütün getireceği bilgisine ulaşıldı.Şahsın aracını belirleyen ekipler, takip edip durdurdu.Araçta yapılan aramada 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ 'da jandarma ekipleri bir araçta 150 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

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