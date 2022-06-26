Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü öğrenilemeyen 54 FR 848 plakalı otomobil, park halindeki 23 HS 636 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Elazığ'da otomobil park halindeki ticari araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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