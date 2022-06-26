Son dakika haberleri | Elazığ'da otomobil park halindeki ticari araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Elazığ'da otomobil park halindeki ticari araca çarptı: 1 yaralı

26.06.2022 01:34
Son dakika haberleri | Elazığ'da otomobil park halindeki ticari araca çarptı: 1 yaralı

Son dakika habere göre Elazığ'da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü öğrenilemeyen 54 FR 848 plakalı otomobil, park halindeki 23 HS 636 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Elazığ'da otomobil park halindeki ticari araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Elazığ'da otomobil park halindeki ticari araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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