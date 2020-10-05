Son dakika haberleri... EMİNE ERDOĞAN'IN ENGELLİ KÖPEK 'LEBLEBİ'Yİ SAHİPLENMESİNİN ARDINDAN BARINAĞA İLGİ ARTTI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan 'ın Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'ndan 7 yaşındaki engelli köpek Leblebi'yi sahiplenmesinin ardından barınağa ilgi arttı. Barınağın kurucusu Meral Olcay da "Bizim için çok önemli bir ziyaretti. Farkındalık yaratmak adına büyük bir şeydi. 'Satın alma sahiplen' mesajını verdi. Tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.

ENGELLİ KÖPEK LEBLEBİ 5 YILIN ARDINDAN DAİMİ YUVASI OLAN KÖŞKE GİTTİ

Emine Erdoğan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'ndan 5 yıldır barınakta kalan engelli köpek Leblebi'yi sahiplendi. Emine Erdoğan'ın ziyaretinin ardından barınağa ilgi arttı. Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nın yöneticisi Meral Olcay ise bu ziyaretin çok önemli olduğunu ve ilk kez bir devlet büyüğünün barınaktan köpek sahiplendiğini belirterek, "Leblebi barınağın maskotu bir köpekti. 7 yaşında ve trafik kazası sonrası barınağa gelmişti. Engelli bir canı barınaktan sahiplenmek çok takdire şayan bir durum. Hanımefendinin böyle bir sahiplenme olayında öncü olması farkındalık yaratmak adına çok güzel bir şey. İyi bakılacağına eminiz. Leblebi sayesinde yıllardır çıkmayan hayvanları koruma yasası da Emine hanımın baskısı ile bir an önce çıkar diye umut ediyoruz" dedi.

"İLK GÖRÜŞTE AŞK"

Emine Erdoğan'ın Leblebiyi sahiplenme anlarını da "ilk görüşte aşkö olarak adlandıran Olcay, barınağa ilginin arttığını, arayanların sayısının çoğaldığını belirterek, "Leblebi engelli olmasına rağmen çok hareketli, sevgi dolu bir köpek. İlk o koştu ve kendini seçtirdi. Emine Erdoğan'la da sevgi dolu anlar yaşadılar. Diğer köpekleri sevdiği zaman kıskandı hatta" diye konuştu.Hayvan sahiplenmek isteyenler için de açıklamalarda bulunan Olcay, "Web sitemizde 25 sorudan oluşan bir başvuru formumuz var. Pandemiden dolayı randevulu olarak sahiplenecek aileyi buraya çağırıyoruz. Uyumlu olacakları köpekleri gösteriyoruz. Eğer anlaşırlarsa da takip şartıyla veriyoruz. Köpeklerimize kalıcı daimi bir yuva arıyoruz" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE CAN KALICI YUVASINI ARIYOR

Binlerce hayvanın yer aldığı barınakta ise birbirinden güzel sessiz canlar kalıcı olarak yaşayacağı daimi yuvayı bekliyor. Barınağın en dikkat çekeni köpeklerinden biri ise 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün ertesi günü terkedilen 'Sushi' oldu. 2 yaşında safkan Belçika Kurdu olan ve tüm eğitimleri tamamlanmış olan 'Sushi' sadece evdeki yastıkları yediği için terkedildi. Tıpkı 'Sushi gibi' binlerce can geçici yuvaları olan Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nda onları daima koruyacak sahiplerini bekliyor. Barınaktan hayvan sahiplenmek için https://www.yedikulehayvanbarinagi.com/kopek-sahiplendirme-formu/ web sitesinden soruları cevaplayarak ilk başvuru formunu doldurmak gerekiyor.

- İstanbul