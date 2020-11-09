Son dakika haberleri: Emirdağ OSB'ye 12 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun girişimleri ile Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatırımcı bir firma 12 milyon liralık yatırımla yaklaşık 30 kişilik istihdam sağlayacağı fabrikanın temelini attı.

Emirdağ OSB'de düzenlenen fabrikanın temel atma törenine Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil İbrahim Aktepe, OSB Müdürü Oğuzhan Şamil Çil ve diğer misafirler katıldı. Temel atma töreni korona virüs tedbirleri altında gerçekleşti.

Emirdağ OSB'de yatırımların devam edeceğini söyleyen Başkan Koyuncu, "Belediye başkanlığı görevine geldiğimiz günden itibaren Emirdağ OSB'ye yatırımcı çekmek için yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştirdik. Şimdiye kadar önemli firmalar OSB'ye yatırım gerçekleştirdi. OSB'miz gün geçtikçe büyümeye, gelişmeye ve istihdam yaratmaya devam ediyor. Bugünde ilçemizde faaliyet gösteren firma yetkilileri ile beraber önemli bir yatırım için temel atma töreni gerçekleştirdik. Türkiye ve Avrupa' da faaliyet gösteren değerli hemşerilerimiz başta olmak üzere yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılarımızı Emirdağ OSB'ye bekliyoruz. Biz her zaman onların yanındayız" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR