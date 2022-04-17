Son dakika haberleri | Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Suriye'de görevli polislerle sahur yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Suriye'de görevli polislerle sahur yaptı

17.04.2022 04:56
Son dakika haberleri | Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Suriye'de görevli polislerle sahur yaptı

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde görev yapan özel harekat polisleriyle sahur yaptı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde görev yapan özel harekat polisleriyle sahur yaptı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Aktaş, Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad bölgesine geçti.

Aktaş, burada görev yapan özel harekat polislerine moral ziyaretinde bulunarak onlarla sahur yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sahur esnasında telefonla bağlanarak burada görev yapan polislere hitap etti.

Mehmet Aktaş'ın Suriye temaslarına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Suriye'de görevli polislerle sahur yaptı - Son Dakika


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