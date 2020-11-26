Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,05 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,89 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,24 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010309 2,05 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025472 1,89 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,923073 1,24 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,117442 1,14 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,078871 1,09 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,805772 0,95 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,134071 0,95 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103152 0,91 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052227 0,88 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 110,756700 0,87 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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