Son dakika haberleri! Enerji şirketi hisseleri Frankfurt Borsası'nda işlem görmeye başladı

Enerji şirketi Siemens Energy, Frankurt Borsası'nda işlem görmeye başladı. Hissenin açılış fiyatı yaklaşık 16 Milyar Euro'luk piyasa değerine tekabül eden 22,01 Euro'dan kote edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Siemens Energy CEO'su Christian Bruch, "Borsaya açılmamız şirket tarihinde yeni ve önemli bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bağımsız bir şirket olarak, şu anda enerji piyasalarının küresel dönüşümünü sürdürülebilir ve ekonomik olarak şekillendirmeye yardımcı olmak için ihtiyacımız olan girişimci esnekliğe sahibiz. Bu şekilde, sadece topluma değil hissedarlarımıza karşı da sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz" dedi.

90'ın üzerinde ülkede 91 bin çalışanı ile enerji şirketi olarak faaliyet gösteren Siemens Energy, dünyada üretilen elektriğin yaklaşık 6'da 1'inin kendi teknolojisine dayandığı aktardı.