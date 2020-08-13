Son dakika haberleri! Erciyes'te meteor yağmuru görsel şölen sundu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Erciyes'te meteor yağmuru görsel şölen sundu

Son dakika haberi... Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, Erciyes A.Ş. ile birlikte "Erciyes'te Görsel Şölen Var" adlı etkinlikle çocuklar ve ailelerine meteor yağmuru şöleni sundu.

Son dakika haberleri! Erciyes'te meteor yağmuru görsel şölen sundu, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, Erciyes A.Ş. ile birlikte "Erciyes'te Görsel Şölen Var" adlı etkinlikle çocuklar ve ailelerine meteor yağmuru şöleni sundu. Türkiye'nin en büyük planetaryumunda gündüz takımyıldızları ve meteor yağmuru eğitimi alan çocuklar, akşam da aileleriyle birlikte gökyüzünü inceleyerek şöleni takip ettiler.

Büyükşehir Belediyesi şehirde birbirinden güzel sosyal etkinliklerle vatandaşlara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, gündüz takım yıldızları ve meteor yağmuru eğitimi alan çocuklara akşam aileleriyle birlikte gökyüzündeki güzellikleri görme keyfini yaşattı. Erciyes A.Ş. ile ortaklaşa yapılan etkinlik Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirildi. Etkinlikte Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşan ve 1992 yılından beri görülen "Perseid Meteor Yağmuru" şöleni ilgiyle izlendi.

Teleferiklerle Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğine çıkan ve Perseid Meteor Yağmuruna tanıklık eden yüzlerce vatandaş, Büyükşehir Belediyesi'ne böyle güzel bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ettiler.

"Erciyes'te Görsel Şölen Var" adlı etkinliğine katılan Erciyes A.Ş. Yönetim kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz nezdinde açılan Bilim Merkezimizle ortaklaşa hem halkımızın güzel bir gece yaşaması için hem de çocuklarımızın özellikle gökyüzüne olan ilgilerin burada tezahür edebileceği bir ortam oluşturmak istedik " dedi. Cıngı, organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkür etti. - KAYSERİ

Erciyes, Kayseri, Şölen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:25

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Erciyes'te meteor yağmuru görsel şölen sundu - Son Dakika
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