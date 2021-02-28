Son dakika haberleri! Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 4'ü çocuk 10 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle aynı aileden 4'ü çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pişkidağ köyünde domates konservesinden yapılan yemekten yiyen Güven ailesi, istifra, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle Üzümlü Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

10 kişilik aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle yapılan müdahalenin ardından Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.