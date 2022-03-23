Son dakika haberleri! Erzurum'da haber alınamayan gencin Tortum Gölü'nde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Erzurum'da haber alınamayan gencin Tortum Gölü'nde cansız bedeni bulundu

23.03.2022 21:00

Son dakika haber: Erzurum'da ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 22 yaşındaki gencin, Tortum Gölü'nde cenazesine ulaşıldı.

Erzurum'da ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 22 yaşındaki gencin, Tortum Gölü'nde cenazesine ulaşıldı.

Yakutiye ilçesinin Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve 18 Mart'tan bu yana haber alınamayan Furkan P.'nin aracının Tortum Gölü kenarındaki cam teras önünde park halinde bulunması üzerine ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Su Altı Timleri, hem göl içinde hem de çevresinde arama çalışması yürüttü.

Ekipler, göl içinde gencin cansız bedenine ulaştı.

Son dakika haberleri! Erzurum'da haber alınamayan gencin Tortum Gölü'nde cansız bedeni bulundu
Son dakika haberleri! Erzurum'da haber alınamayan gencin Tortum Gölü'nde cansız bedeni bulundu
Son dakika haberleri! Erzurum'da haber alınamayan gencin Tortum Gölü'nde cansız bedeni bulundu

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Yakutiye Gençlik Merkezi'nde nevruz ateşi Yakutiye Gençlik Merkezi'nde nevruz ateşi

Yakutiye, 18 mart, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Erzurum'da haber alınamayan gencin Tortum Gölü'nde cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Erzurum'da haber alınamayan gencin Tortum Gölü'nde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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