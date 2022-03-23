Son dakika haberleri! Erzurum'da haber alınamayan gencin Tortum Gölü'nde cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Erzurum'da ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 22 yaşındaki gencin, Tortum Gölü'nde cenazesine ulaşıldı.

Yakutiye ilçesinin Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve 18 Mart'tan bu yana haber alınamayan Furkan P.'nin aracının Tortum Gölü kenarındaki cam teras önünde park halinde bulunması üzerine ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Su Altı Timleri, hem göl içinde hem de çevresinde arama çalışması yürüttü.

Ekipler, göl içinde gencin cansız bedenine ulaştı.