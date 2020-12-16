Son dakika haberleri! Eski polis lojmanından hırsızlığa 1 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Eski polis lojmanından hırsızlığa 1 gözaltı
16.12.2020 17:01
Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da eski polis lojmanında hırsızlık yapan 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun'da eski polis lojmanında hırsızlık yapan 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan eski polis lojmanında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin durmadığı boş olan eski polis lojmanında 2 kontraplak, 2 ahşap kapı, 2 adet ahşap pencere çerçevesi ve 1 adet ahşap dolap kapağı çaldıkları iddia edilen F.D.(37) polis tarafından suçüstü yakalanırken, 12 yaşındaki P.G. ise kaçtı. Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen F.D. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
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