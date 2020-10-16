Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Badou Ndiaye, DHA'ya konuştu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Badou Ndiaye, DHA'ya konuştu

16.10.2020 11:09
Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Badou Ndiaye, DHA'ya konuştu, System.String[]

Bir son dakika haberine göre "Türkiye'de yaşamayı çok seviyorum""Rekabet ve mücadele etmek için geldim""Harika bir taraftarı olduğunu biliyorum" "Hocamız isterse kaleci olarak bile oynayabilirim""Başkanımız spor konusunda çok tecrübeli" "Avrupa kupalarını hedefliyoruz" "Takımda rekabet eden değil birbirini tamamlayan...

"Türkiye'de yaşamayı çok seviyorum"

"Rekabet ve mücadele etmek için geldim"

"Harika bir taraftarı olduğunu biliyorum" "Hocamız isterse kaleci olarak bile oynayabilirim""Başkanımız spor konusunda çok tecrübeli" "Avrupa kupalarını hedefliyoruz" "Takımda rekabet eden değil birbirini tamamlayan isimler var" "Türkiye çok harika ve tutkulu bir ülke" "Neden geçen sezon Trabzonspor'un yaptığı gibi kupa finaline gitmeyelim" İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,

Fatih Karagümrük'ün Senegalli orta saha oyuncusu Papa Alioune Ndiaye, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Ndiaye, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Burada yaşamayı çok seviyorum. Türkiye çok harika ve tutkulu bir ülke. Bunu Senegal'e gittiğim de oradaki insanlara da söylüyorum. Şu an Senegal'den çok Türkiye'de yaşıyorum. O yüzden kalbimin bir tarafı Türk bir tarafı Senegalli diyebilirim. Bütün Türk halkına da teşekkür ediyorum" dedi. "REKABET VE MÜCADELE ETMEK İÇİN GELDİM"Üst sıraları hedefleyen bir takım olmalarından dolayı Karagümrük'ün teklifini kabul ettiğini dile getiren Ndiaye, "Bana sunulan proje buraya gelmemdeki en önemli sebeplerden birisi oldu. Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım olmasına rağmen üst sıraları hedefleyen bir takım. Rekabet ve mücadele etmek için buraya geldim" ifadelerini kullandı. "HARİKA BİR TARAFTARI OLDUĞUNU BİLİYORUM" Transferi öncesinde kulüp hakkında bilgi topladığını söyleyen orta saha oyuncusu, "Buraya gelmeden Karagümrük'ü araştırdım ve çok iyi bir tarihi olduğunu biliyorum. Taraftarlarla pandemi nedeniyle bir araya gelemedik ama harika bir taraftarı olduğunu biliyorum. O nedenle bu süreçte onları mutlu etmek için her şeyi yapacağız. Her zaman yaptıkları gibi bizi desteklemeye devam etsinler. Biz de her şeyimizi onlar için vermeye hazırız" diye konuştu. "HOCAMIZ İSTERSE KALECİ OLARAK BİLE OYNAYABİLİRİM"Farklı pozisyonlarda forma giymeye yatkın olduğuna vurgu yapan Ndiaye, "Çok kolektif bir oyuncuyum. Orta sahada oynuyorum ama takım için hocamız isterse kaleci olarak bile oynayabilirim. Her şeyimi takıma vermek için buradayım. O nedenle hocamız ne derse orada oynamaya hazırım" şeklinde konuştu. "BAŞKANIMIZ SPOR KONUSUNDA ÇOK TECRÜBELİ"Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan da övgüyle bahseden Ndiaye, "Başkanımızın yönetiminde sizin de gördüğünüz gibi sürekli üstlere çıkan bir takım var. Başkanımız spor konusunda çok tecrübeli ve ne yapması gerektiğini bilen bir insan. O nedenle kulüp yapısı çok rahat işliyor. Başkanımızla aramız da çok iyi. Başkanımıza söyleyeceğim, bu şekilde harika çalışmaya devam etsin" ifadelerini kullandı. "AVRUPA KUPALARINI HEDEFLİYORUZ"Lige iyi başladıklarını söyleyen Ndiaye, "Çok iyi gidiyoruz ve iyi  bir takım olduğumuza inanıyorum. Önemli olan maç maç düşünmek ve sakin kalmak. Daha sonrasında da Avrupa kupalarına katılan bir takım olmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. "TAKIMDA REKABET EDEN DEĞİL, BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İSİMLER VAR "Takımda yer alan oyuncuların birbirini tamamlayan özelliklere sahip olduğunu belirten Senegalli, "Bu isimleri ben birbirleriyle rekabet halinde görmüyorum, birbirlerini tamamlayıcı isimler olarak görüyorum. Mesela Lucas Biglia'da olmayan özellikler bende var ben de olmayan özellikler ise onda var. Biz bu şekilde takım olarak birbirimizi tamamlıyoruz. Bunu rekabet olarak görmüyorum" şeklinde konuştu. "TÜRKİYE ÇOK HARİKA VE TUTKULU BİR ÜLKE" Türkiye'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu dile getiren 29 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Burada yaşamayı çok seviyorum. Türkiye çok harika ve tutkulu bir ülke. Bunu Senegal'e gittiğimde oradaki insanlara da söylüyorum. Şu an Senegal'den çok Türkiye'de yaşıyorum. O yüzden kalbimin bir tarafı Türk, bir tarafı Senegalli diyebilirim. Bütün Türk halkına da teşekkür ediyorum" diye konuştu. "NEDEN GEÇEN SEZON TRABZONSPOR'UN YAPTIĞI GİBİ KUPA FİNALİNE GİTMEYELİM"

Kariyerinde çok önemli kupalar kazandığını söyleyen Ndiaye, "Kariyerimde kazandığım bütün kupalar çok değerli çünkü sayısız çok yetenekli oyuncular var ve kupa kazanmadan kariyerlerini bitiriyorlar. Kariyerimde kupalar kazandığım için çok mutluyum. Çok iyi bir ekibiz ve neden geçen sezon Trabzonspor'un yaptığı gibi kupa finaline gitmeyelim" dedi.

Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Badou Ndiaye, DHA'ya konuştu

Fatih Karagümrük, Senegal, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Badou Ndiaye, DHA'ya konuştu - Son Dakika Spor

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