Üye Girişi
Son dakika haberi: FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN TÜRKMENİSTANLI ÖĞRENCİNİN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Son dakika haberi: FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN TÜRKMENİSTANLI ÖĞRENCİNİN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

11.12.2021 19:52

Son dakika habere göre FATİH'TE arkadaşlarıyla birlikte doğum günü partisi yaptıktan sonra evinde ölü olarak bulunan 32 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov'un ölüm nedeninin sahte alkol olduğu ortaya çıktı.

FATİH'TE arkadaşlarıyla birlikte doğum günü partisi yaptıktan sonra evinde ölü olarak bulunan 32 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov'un ölüm nedeninin sahte alkol olduğu ortaya çıktı.

Şehremini Mahallesi, Köprülüzade Sokak'ta bulunan evinde arkadaşlarıyla birlikte Perşembe günü 32. Yaş gününü kutlayan Kemal Ahmedenov'dan haber alamayan arkadaşları dün Cuma günü akşam polisi arayarak, Ahmedenov'dan haber alamadıklarını söyledi. İtfaiye yardımıyla eve giren polis ekipleri Ahmedov'un cansız bedeni ile karşılaştı.

İLK BULGULAR SAHTE ALKOL

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ahmedenov'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlk yapılan incelemelerde 32 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Ahmedenov'un sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Son dakika haberi: FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN TÜRKMENİSTANLI ÖĞRENCİNİN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN TÜRKMENİSTANLI ÖĞRENCİNİN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN TÜRKMENİSTANLI ÖĞRENCİNİN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN TÜRKMENİSTANLI ÖĞRENCİNİN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Türkmenistan, İstanbul, Edebiyat, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN TÜRKMENİSTANLI ÖĞRENCİNİN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu 17:32 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü 17:03 Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi 13:44 Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti 12:23 Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki 11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar 10:00 Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar

Son Dakika Haberleri
19:39 Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan ayrıldı
19:35 Son Dakika! Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi
19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm
19:24 Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'tan koparan 10 kritik hata
19:08 Aç kalan kurtlar ahıra girerek hayvanları telef etti
18:55 Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'ye geçit vermedi
18:43 Garibe Gezer'in cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
18:42 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı
18:20 Bugünkü diziler: Elkızı, Kardeşlerim
18:07 Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 8. maçında 7. galibiyetini aldı
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir         
16:37
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 20:03:41. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN TÜRKMENİSTANLI ÖĞRENCİNİN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement