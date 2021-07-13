Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) işgal altındaki Batı Şeria'da önde gelen liderlerinden tutuklu Halide Cerrar, İsrail'in izin vermemesi nedeniyle kızının cenazesine katılamadı.

Aynı zamanda eski milletvekili de olan Cerrar, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden kızı Suha'yı "Seni öperek uğurlamama izin vermediler. Çiçeklerle veda ediyorum sana. Sevgili annen Halide" yazısıyla cenaze törenine gönderdiği çelenkle son yolculuğuna uğurladı.

Cerrar, Filistin devlet televizyonunun kendisine gösterilmek için canlı yayınladığı cenaze törenini, hapishane koğuşundaki televizyondan izleyebildi.

FHKC yöneticisi Cerrar'ın kızı Suha, El-Bire kentindeki El-Ayn Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından geniş katılımlı bir törenle toprağa verildi.

Cerrar'ın ailesinden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Suha, pazar günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Haberi avukatı aracılığıyla öğrenen Halide Cerrar, büyük bir acı duyduğunu, kızını çok özlediğini diğer taraftan da çok güçlü olduğunu söylemişti.

İsrail'in ilgili makamları Cerrar'ın cenaze törenine katılması için avukatı tarafından sunulan talebi reddetmişti.

Damir İnsan Hakları Kuruluşu, Suha'nın naaşının, son kez görebilmesi için Cerrar'ın kaldığı hapishaneye getirilmesi yönünde sunulan ikinci talebin de kabul edilmediğini aktarmıştı.

FHKC'nin önde gelen liderlerinden eski milletvekili Cerrar, 28 Şubat 2019'da yaklaşık 20 aylık bir mahkumiyetten sonra İsrail makamlarınca serbest bırakılmıştı.

İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki evine 31 Ekim 2019'da düzenlenen baskınla tekrar gözaltına alınan Cerrar, 1 Mart'ta iki yıl hapis ve 4 bin Şekel (yaklaşık 1200 dolar) para cezasına çarptırılmıştı.