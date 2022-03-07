Son dakika haberleri! Filipinler'de cinsel rıza yaşı 12'den 16'ya çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Filipinler'de cinsel rıza yaşı 12'den 16'ya çıkarıldı

07.03.2022 17:51
Son dakika haberleri! Filipinler'de cinsel rıza yaşı 12'den 16'ya çıkarıldı

Son dakika haberler... Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, cinsel ilişki için rıza yaşını 12'den 16'ya çıkaran yasaya imza attı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, cinsel ilişki için rıza yaşını 12'den 16'ya çıkaran yasaya imza attı.

Rappler sitesinin haberine göre, Başkanlık Ofisi, tecavüze ve cinsel istismara karşı daha güçlü koruma sağlayan ve cinsel ilişki için rıza yaşını 12'den 16'ya yükselten 116481 sayılı Cumhuriyet Yasasını (RA) yayınladı.

Yeni yasa kapsamında 16 yaşından küçük bir çocukla cinsel ilişkiye giren herhangi bir yetişkin tecavüzle suçlanacak.

Kanun, 16 yaşından küçüklerle cinsel ilişkisi olan kişileri, "taraflar arasındaki yaş farkının üç yıldan fazla olmadığı" durumlarda, taciz edici ve istismar edici olmaması kaydıyla cezai sorumluluktan muaf tutuyor.

Ancak bu istisna mağdurun 13 yaşından küçük olması durumunda geçerli sayılmıyor.

Filipinler'de daha önce cinsel rıza yaşı olan 12, Güney Doğu Asya'nın en düşük yaşı, dünyanın ise en düşük yaşlarından biriydi.

YORUMLAR
500
CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI'NDAN 'KADINLAR GÜNÜ' KONSERİ Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Rodrigo Duterte, Cinsel İlişki, Cumhuriyet, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Filipinler'de cinsel rıza yaşı 12'den 16'ya çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 18:00:02. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Filipinler'de cinsel rıza yaşı 12'den 16'ya çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement