Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

08.10.2020 23:43
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Silopi, Şırnak, Cudi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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