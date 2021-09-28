Son dakika haberleri... Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın adı Mardin'de parkta yaşatılacak - Son Dakika

Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın ismi Mardin'deki bir parkta yaşatılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Abdullah Yenigün ve teknik personel katıldı.

Nur Mahallesinde 21 dönüm arazi üzerine kurulacak parka Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın ismi verilecek.

Parkta oyun alanlarından, yeşil alanlara, spor aletlerinden kamelyalara kadar tüm donatılar yer alacak.

Vali Demirtaş, şehit Kaya'nın ismini yaşatacakları parkın yapımı için çalışmalara başladıklarını belirterek, teknik ekiple son düzenlemeler üzerine görüştüklerini ifade etti.

"Artuklu ilçemizin Nur Mahallesinde şehidimizin ismine yakışacak şekilde çok güzel bir park alanı inşa ediyoruz." diyen Demirtaş, şehidin babası Şeyhmus Kaya ile de görüşerek, çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

Demirtaş, parkın şimdiden ilçeye hayırlı olmasını diledi.