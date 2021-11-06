Son dakika haberleri... Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haber... Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. İbrahim Yiğit (24) idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil Körkün Mahallesi'nde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Yiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Öte yandan, kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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