Giresun 'un Görele ilçesinde kamyonetin refüje çarparak devrildiği kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Giresun'da kamyonetin refüje çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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