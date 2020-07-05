Son dakika haberleri: GÜNDEM / 5 Temmuz 2020 - Son Dakika

Son dakika haberleri: GÜNDEM / 5 Temmuz 2020

Son dakika haberleri: 6 Nisan 1920 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenecek "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

6 Nisan 1920

Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezaları geçersiz
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenecek "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, koordinasyon toplantısına katılacak, millet bahçesinde incelemede bulunarak ilçe ziyaretleri gerçekleştirecek.

(Kütahya/10.30-19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Adalet Komisyonunda, barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hırvatistan'da genel seçim yapılacak.

(Zagreb)

GÜNCEL

1- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Sakarya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak.

(Erzincan/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısına katılacak.

(Antalya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 30. haftaya Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor, Galatasaray-Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.30/21.00/Konya/21.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 32. hafta Hatayspor-Keçiörengücü, Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor-Altay, Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Hatay/Giresun/17.30/Adana/Ankara/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Formula 1'de 2020 sezonu Avusturya Grand Prix'siyle başlayacak.

(Spielberg/16.10)

ÖZEL HABER

1- Bakan Pekcan'dan "Gümrük Birliği" mesajları:

"Herkesin düşüncesi ortak, artık bu Gümrük Birliği Anlaşması yetersiz kalıyor. Yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarının kapsamı çok geniş"

"Şu anda siyaset bir kenara konulur, sadece ekonomi ve ticarete odaklanılırsa bunun yapılmaması için hiçbir sebep yok çünkü AB iş insanlarının da buna ihtiyacı var"

"Bizim vazifemiz yatırım ortamını iyileştirmek, kolaylaştırmak ve öngörülebilir olmak. Bu konuda adımlarımızı atıyoruz ve yatırımcıyı davet edip verdiğimiz teşvikleri, imkanları kendilerine anlatmak için gayret sarf ediyoruz"

(Merve Özlem Çakır/Erhan Cihan Ünal/Ankara)

2- Türkiye'nin İngiltere ile yapacağı serbest ticaret anlaşması ticarete ivme kazandıracak

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Osman Okyay:

"Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği ile imzalamasını beklediğimiz anlaşmaya eş zamanlı bir serbest ticaret anlaşmasının ülkemizle de imzalanarak yürürlüğe girmesi ve Birleşik Krallık ile ticaretimizin kesintiye uğramadan devam etmesi, üçüncü ülkelere karşı rekabet gücümüzün korunması ve 20 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşabilmemiz için hayati önem taşıyor"

(Yunus TÜRK/ İstanbul)

3- Antalya ünlü plajlarıyla ziyaretçilerini cezbediyor

Coğrafi konumu ve fiziki şartlarıyla çok özel konuma sahip "turizmin başkenti" Antalya, kent merkezinde yer alan ünlü plajlarıyla da öne çıkıyor

Konyaaltı ve Lara plajlarının yanında Falez sahil bandında ahşap platformlar üzerine kurulu birçok tesis ile Tarihi Kaleiçi'nde bulunan Mermerli Plajı, "deniz-kum-güneş" üçlemesinin keyfini çıkarmak isteyen tatilcilerin rotasında yer alıyor

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege:

"Antalya hiçbir mevsim zamana yenik düşmüyor. Bu özelliğiyle 'modası geçmeyen şehir' olarak niteleniyor. Her ziyaretinizde şehrin henüz keşfetmediğiniz farklı bir güzelliğiyle karşılaşabiliyorsunuz"

(Bekir Bektaş-Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

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Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 08:59 Kaynak: AA

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