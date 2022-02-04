Son dakika haberleri... Hacze gelen avukata silahla saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Trabzon'da, icra memurlarıyla haciz işlemi için gelen avukata tüfekle silahlı saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

Trabzon Barosuna kayıtlı avukat A.U, icra memurlarıyla birlikte 2 Şubat'ta haciz işlemleri için M.S'nin adresine gitti.

İcra memurları ve avukata direnen M.S, ikametine girerek aldığı tüfekle A.U'ya saldırı girişiminde bulundu.

Haciz işlemini gerçekleştiremeyen avukat A.U. ve icra memurları olay yerinden ayrılarak durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.

İkametine gelen jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S, çıkarıldığı Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Trabzon Barosu yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınayarak saldırganın cezalandırılmasını talep etti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mesleğimize ve devletin icra gücüne karşı yapılan saldırı ülkemizde şiddetin geldiği vahim boyutu da ortaya koymaktadır. Bilinmelidir ki avukatlara yapılan saldırılar, ne avukatı ne de savunmayı caydıracaktır. Vatandaşlarımızın hak ve hukukunu korumak için görevimizi korkmadan ve yılmadan büyük bir inanç ile sürdüreceğiz. Mesleğimize yapılan her türlü saldırı karşısında kararlılıkla mücadele edeceğimizi, saldırganın hak ettiği cezaya çarptırılması için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."