Son dakika haberleri: Hain saldırıda şehit düşen Vanlı işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hain saldırıda şehit düşen Vanlı işçi son yolculuğuna uğurlandı

VAN - Hakkari'nin Derecik ilçesinde teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda şehit olan Mehmet Reşat Keskin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Derecik ilçesi Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan sivil iş makinesine 4 Kasım 2020 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapılmış, saldırısı sonucu 3 işçi şehit düştü. Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından şehit Keskin'in naaşı Van'ın Edremit ilçesine getirildi. Burada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla İl Müftü Vekili Sacit Emiri'tarafından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından 3 çocuk babası şehit Keskin'in naaşı Eski Van Şehir Mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.