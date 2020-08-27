Kazada yaralanan otobüsteki yolculardan Fatma Temiztaç, Buğra Tüfenk, Eda Özdemir , Ali Çar ve bir yaşındaki Erva Çar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Orhaniye Mahallesi Hakkıbey Sokak'ta, Selami Dikilitaş idaresindeki 16 M 06103 plakalı halk otobüsü ile karşı yönden gelen Betül Engin'in kullandığı 06 GE 5035 plakalı otomobil çarpıştı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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