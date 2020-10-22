Son dakika haberleri: Hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda silahla yaralama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., 10 ay hapis cezası bulunan S.O., 5 ay cezası bulunan T.S. ve 2 ay hapis cezası bulunan M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Yol ortasında duran köpeği ezip, yoluna devam etti! O anlar kameraya yansıdı

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok