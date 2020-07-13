Hava şartlarına yenik düşen Altın Portakal heykelleri yenilenecek

Aşırı sıcaklar, yağmur ve fırtınaların vurduğu heykeller deforme oldu

Zarar gören heykellerin tespitine başlandı

ANTALYA - Antalya'da Altın Portakal'ın simgesi Venüs heykelleri hava şartlarına yenik düştü. Altın sarısı rengi siyaha dönen heykeller kış aylarındaki yağış, fırtına ve yaz aylarındaki yüksek sıcaklık sebebiyle deforme oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı deforme olan heykeller için harekete geçti. Zarar gören heykellerin tek tek tespit edileceği çalışmanın ardından yenileme çalışmalarına başlanacak.

Kendin farklı noktalarında 65 heykel

5 yıl aradan sonra siyah olan ve elinde portakal tutan Venüs heykeli geçtiğimiz yıl altın rengi olan özüne döndü. Depolara kaldırılmış olan eski heykeller tadilatı yapılıp, altın rengine boyandı. Festivalin sembolü olan 65 heykel, otogar, falez, cezaevi, havalimanı, sampi, Samanyolu Kavşağı, 10 bin kişilik salon ve kortej güzergahına yerleştirildi.

Heykellerden Atatürk Parkı'nın arka kısmında Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu arkasındaki korulukta bulunan heykel aradan geçen zaman içinde diğer heykeller gibi sıcağın da etkisiyle deformasyona uğradı. Heykelin sarı renginin iklim şartları sebebiyle döküldüğü ve altındaki siyah rengin ortaya çıktığı gözlendi. Kayalık alana konulan heykel sarı ve siyaha yakın bir renge büründü.

Belediye harekete geçti

Kentin farklı noktalarında da yine hava şartları ve kimliği belirsiz kişiler tarafından zaman içinde tahrip edilen heykeller için çalışma başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım Daire Başkanlığı bir yıl önce kentin farklı noktalarına yerleştirilen heykellerin tespitine başladı. Tek tek kontrol edilen heykellerden zarar görenler toplanıp tamirleri yapılarak yenilenecek.